«Тюмень» — «Кубань»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

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На официальном YouTube-канале Мелбет-Первой лиги опубликован видеообзор матча 18-го тура «Тюмень» — «Кубань» (3:0).

Тюменцы одержали пятую победу подряд и продолжают лидировать в турнирной таблице ФНЛ с 35 очками.

«Кубань» занимает предпоследнее, 17-е место с 16 очками.