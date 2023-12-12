Калешин близок к тому, чтобы возглавить «Аланию»

Бывший тренер «Акрона» Евгений Калешин близок к тому, чтобы возглавить «Аланию», утверждает «РБ Спорт».

По данным источника, клуб из Владикавказа уже согласовал условия контракта с 45-летним российским специалистом.

«Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 32 очками в 20 матчах.

Евгений Калешин работал в «Акроне» с сентября 2022 года, 27 ноября 2023 года клуб из Тольятти объявил об отставке тренера «из-за разногласий в пути развития».