Экс-игрок «Енисея» Комков станет спортивным директором клуба

Бывший игрок «Енисея» Михаил Комков в ближайшее время получит должность в клубе, сообщает Legalbet.

По сведениям источника, 39-летний россиянин станет спортивным директором красноярской команды.

Комков выступал за «Енисей» с 2016 по 2023 год. 14 сентября он вошел в тренерский штаб «Енисея-2».