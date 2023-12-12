Евгений Калешин возглавил «Аланию»

«Алания» объявила о назначении Евгения Калешина на пост главного тренера клуба.

45-летний специалист подписал контракт на 3,5 года.

Последним местом работы Калешина был «Акрон», который он возглавлял с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года. Также он тренировал такие команды, как «Краснодар-2», «Кубань», «Урожай», «Балтика» и «Тверь».

«Алания» занимает шестое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги с 32 очками в 20 матчах.