Президент ФНЛ надеется, что «Акрон» выиграет Кубок России
Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о победе выступающего в Первой лиге «Акрона» над московским «Спартаком» из РПЛ.
«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги. Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь. Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, — стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».
«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».
На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|27
|13
|11
|3
|42-24
|50
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|27
|10
|7
|10
|33-33
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
|21.04
|19:30
|
Арсенал – Рубин
|- : -
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|- : -
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|- : -
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9