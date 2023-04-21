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Сегодня, 18:50

Президент ФНЛ надеется, что «Акрон» выиграет Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о победе выступающего в Первой лиге «Акрона» над московским «Спартаком» из РПЛ.

«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги. Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь. Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, — стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-fnl-akron-v-danny-j-moment-sil-nee-spartaka-nadeyus-on-vy-igraet-kubok/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Наиль Измайлов
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 27 14 12 1 46-23 54
2
 Рубин 27 13 11 3 42-24 50
3
 Алания 27 12 9 6 43-30 45
4
 Енисей 27 11 12 4 35-26 45
5
 Волгарь 27 10 10 7 31-25 40
6
 Арсенал 27 10 7 10 33-33 37
7
 Динамо Мх 27 9 10 8 18-20 37
8
 Шинник 27 10 6 11 31-33 36
9
 СКА-Хаб. 27 9 9 9 40-33 36
10
 КАМАЗ 27 9 9 9 28-27 36
11
 Нефтехимик 27 9 9 9 24-24 36
12
 Родина 27 9 8 10 29-32 35
13
 Акрон 27 7 14 6 28-28 35
14
 Кубань 27 8 7 12 30-31 31
15
 Велес 27 8 4 15 27-42 28
16
 Уфа 27 6 7 14 25-35 25
17
 Волга 27 4 10 13 19-36 22
18
 Краснодар-2 27 5 6 16 17-44 21
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21.04 19:30
Арсенал – Рубин
 - : -
22.04 09:00
СКА-Хаб. – Волга
 - : -
22.04 15:00
Динамо Мх – Енисей
 - : -
22.04 15:00
Родина – КАМАЗ
 - : -
22.04 16:00
Акрон – Нефтехимик
 - : -
22.04 16:00
Шинник – Алания
 - : -
22.04 16:30
Волгарь – Велес
 - : -
22.04 21:00
Балтика – Уфа
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23.04 16:00
Краснодар-2 – Кубань
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Алания

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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 25 1 2
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