Источник: «Факелу» подтвердили получение лицензии РФС-1, позволяющей играть в РПЛ

«Факелу» сегодня, 21 мая, подтвердили получение лицензии категории РФС-1, позволяющей играть в РПЛ. Об этом сообщил «РБ Спорт». Официально об этом объявят 23 мая.

21 мая «Факел» сыграет с «Волгарем» в последнем туре ФНЛ. От исхода этого матча станет известно, выйдет ли «Факел» в РПЛ напрямую или отправится в стыковые матчи.

«Факел» перед заключительным туром занимает третье место, набрав 71 очко. На втором месте «Оренбург», у которого 73 очка.