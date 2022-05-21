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Сегодня, 16:25

«Ротор» победил «Текстильщик», «Томь» сыграла вничью с «Металлургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Ротор» на выезде обыграл «Текстильщик» в матче последнего, 38-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.

У гостей дубль сделал Андреа Чуканов, еще один гол на счету Алексея Щеткина. Единственный гол хозяев забил Гоча Гогричиани.

«Ротор» и «Текстильщик» вылетели из ФНЛ в ПФЛ. Команда из Иваново заняла последнее, 20-е место с 23 очками, волгоградцы стали 18-ми с 36 очками.

Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 14:00. Текстильщик (Иваново)
Текстильщик
1:3
Ротор
Голы
Чуканов, 40 (0:1), Чуканов, 69 (0:2), Щеткин, 75 (0:3), Гогричиани, 78 (1:3)
Текстильщик
Смирнов Макушкин Косицин Малания Хрипков Горюшкин Мосейчук (Вербин, 81) Стеклов (Бачинский, 81) Гогричиани Сергеев (Машуков, 29) Шленкин (Матвийчук, 71)
Ротор
Обухов Пелих Дудиев Байрыев Шахов Улад Омар (Абдуллаев, 84) Кипиани (Слепов, 71) Чуканов Минаев (Школик, 84) Макаров Муллин (Щеткин, 66)
Предупреждения
Вербин 83’  -  Шахов 29’, Муллин 33’
Судьи
Стрельцов (Ростов-на-Дону)

В параллельном матче «Томь» дома сыграла вничью с липецким «Металлургом» — 2:2. У хозяев отличились Артем Галаджан и Сергей Обивалин, у гостей дубль сделал Руслан Ахвледиани.

«Томь» занимает 13-е место в турнирной таблице с 48 очками, «Металлург» завершил сезон в зоне вылета в ПФЛ — на 19-й строчке с 33 очками.

Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 14:00. Труд (Томск)
Томь
2:2
Металлург Лп
Голы
Галаджан, 16 (1:0), Ахвледиани, 43 (1:1), Ахвледиани, 57 (1:2), Обивалин, 90+5 (2:2)
Томь
Полетаев Дуарте Зуйков Почивалин Горовых (Коробов, 62) Климов (Савиных, 23) Кудряшов (Обивалин, 61) Кирсанов (Фещенко, 84) Гордюшенко Кубышкин Галаджан (Першин, 61)
Металлург Лп
Кобзев Сазонов Иваньков Поликутин Редькович Шаповалов (Баязов, 42) Войдель Великородный (Киселев, 72) Яковлев Арустамян Ахвледиани (Долгов, 72, Поярков, 90+2)
Предупреждения
Войдель 35’, Ахвледиани 58’, Яковлев 66’
Судьи
Сафьян (Москва)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
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  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
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  • keepscore.ru
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13%

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ФНЛ
ФК Металлург (Липецк)
ФК Ротор
ФК Текстильщик (Иваново)
ФК Томь
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