«Ротор» победил «Текстильщик», «Томь» сыграла вничью с «Металлургом»

«Ротор» на выезде обыграл «Текстильщик» в матче последнего, 38-го тура Олимп-ФНЛ — 3:1.

У гостей дубль сделал Андреа Чуканов, еще один гол на счету Алексея Щеткина. Единственный гол хозяев забил Гоча Гогричиани.

«Ротор» и «Текстильщик» вылетели из ФНЛ в ПФЛ. Команда из Иваново заняла последнее, 20-е место с 23 очками, волгоградцы стали 18-ми с 36 очками.

В параллельном матче «Томь» дома сыграла вничью с липецким «Металлургом» — 2:2. У хозяев отличились Артем Галаджан и Сергей Обивалин, у гостей дубль сделал Руслан Ахвледиани.

«Томь» занимает 13-е место в турнирной таблице с 48 очками, «Металлург» завершил сезон в зоне вылета в ПФЛ — на 19-й строчке с 33 очками.