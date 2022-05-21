«Спартак-2» в заключительном туре ФНЛ обыграл «Краснодар-2»

«Спартак-2» в матче заключительного 38-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Краснодар-2» со счетом 2:1.

В составе москвичей дубль оформил Константин Шильцов, еще один гол забил Аслан Муталиев. Хозяева ответили точным ударом Рустама Халназарова. Отметим, третий гол краснодарцы пропустили после того, как на 85-й минуте вторую желтую карточку получил Михаил Берснев.

«Спартак-2» с 58 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице, однако может опуститься ниже, если победу в последнем матче одержит «Алания». «Краснодар-2» завершил сезон на 11-й строчке.