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Сегодня, 13:51

«Спартак-2» в заключительном туре ФНЛ обыграл «Краснодар-2»

Сергей Разин
корреспондент
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«Спартак-2» в матче заключительного 38-го тура Олимп-ФНЛ обыграл «Краснодар-2» со счетом 2:1.

В составе москвичей дубль оформил Константин Шильцов, еще один гол забил Аслан Муталиев. Хозяева ответили точным ударом Рустама Халназарова. Отметим, третий гол краснодарцы пропустили после того, как на 85-й минуте вторую желтую карточку получил Михаил Берснев.

«Спартак-2» с 58 очками располагается на седьмом месте в турнирной таблице, однако может опуститься ниже, если победу в последнем матче одержит «Алания». «Краснодар-2» завершил сезон на 11-й строчке.

Россия. ФНЛ. 38-й тур
21 мая, 12:00. ЦПР ФК Краснодар (Краснодар)
Краснодар-2
1:3
Спартак-2
Голы
Шильцов, 19 (0:1), Халназаров, 49 (1:1), Шильцов, 54 (1:2), Муталиев, 86 (1:3)
Краснодар-2
Кокарев Логачев Пивоваров Сухорученко Бородин Кратков (Ндука, 46) Кокоев (Губжоков, 57) Рейхмен Халназаров Сабуа (Ознобихин, 46) Апеков (Берснев, 69)
Спартак-2
Акмурзин Ходорченко (Миронов, 88) Воропаев Петрунин Агапов Муминов Муталиев Шитов Бакалюк (Кутателадзе, 72) Лайкин Шильцов (Максимчук, 81)
Предупреждения
Кратков 31’, Берснев 78’  -  Муталиев 62’
Удаления
Берснев 83’ (вторая ж.к)
Судьи
Абросимов (Санкт-Петербург)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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Сочи

Х

25%

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2.14

Обе забьют - да

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13%

2.17
ФНЛ
ФК Краснодар-2
ФК Спартак-2 (Москва)
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