«Иртыш» расторг контракт с главным тренером Евгением Харлачевым

Главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. 47-летний специалист уже попрощался с игроками и руководством команды.

Свой пост Харлачев занимал с сентября 2020 года. Под его руководством команда провела 30 матчей, одержав 8 побед и проиграв 15 игр. После 39 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 19-е место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер Андрей Кучерявых.