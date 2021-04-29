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«Иртыш» расторг контракт с главным тренером Евгением Харлачевым

17:15
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Главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. 47-летний специалист уже попрощался с игроками и руководством команды.

Свой пост Харлачев занимал с сентября 2020 года. Под его руководством команда провела 30 матчей, одержав 8 побед и проиграв 15 игр. После 39 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 19-е место в турнирной таблице.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер Андрей Кучерявых.

Дополнительная информация:

https://fc-irtysh.ru/

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