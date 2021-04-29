«Иртыш» расторг контракт с главным тренером Евгением Харлачевым
17:15
Главный тренер «Иртыша» Евгений Харлачев покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. 47-летний специалист уже попрощался с игроками и руководством команды.
Свой пост Харлачев занимал с сентября 2020 года. Под его руководством команда провела 30 матчей, одержав 8 побед и проиграв 15 игр. После 39 туров ФНЛ «Иртыш» занимает 19-е место в турнирной таблице.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен старший тренер Андрей Кучерявых.
Дополнительная информация:
Читайте также
«Спасибо за уважение». Россияне оставили сотни благодарностей польской шашистке после ситуации с флагом
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю