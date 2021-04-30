«Оренбург» отреагировал на новость о помощи «Зенита» в получении лицензии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал «СЭ» ситуацию с лицензированием клуба для Тинькофф РПЛ.

«Оренбург» занимает второе место в Олимп-ФНЛ, дающее право на прямой выход в РПЛ. Однако стадион клуба — второй категории, он не подходит по вместимости для высшего дивизиона. По информации «СЭ», вопрос получения лицензии лоббирует председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина.

— Когда выйдем в РПЛ — тогда будем обсуждать лицензирование. Планы по реконструкции есть, но мы пока никуда не вышли. Комментировать преждевременно, нам же надо знать кто вышел и кто не вышел.

— Знаете ли об информации, что «Зенит» лоббирует вопрос о вашем выходе в РПЛ?

— А я откуда могу знать? Как можно что-то лоббировать? Мне сложно тут сказать, — сказал Андреев.

(Данил Алешин)