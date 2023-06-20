Кухарчук: «Желаю «Торпедо» скорейшего возвращения в РПЛ»

Экс-футболист «Торпедо» Илья Кухарчук обратился к болельщикам и команде после ухода из клуба.

Контракт с игроком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. 32-летний россиянин выступал за «Торпедо» с января 2023 года.

«Спасибо за все Болельщикам, благодарность за поддержку! Команде — скорейшего возвращения в РПЛ», — написал Кухарчук в соцсетях.

В сезоне-2022/23 он сыграл 20 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи. По итогам сезона его команда покинула РПЛ, заняв последнее место в турнирной таблице чемпионата России.