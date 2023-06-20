«Торпедо» объявило о подписании контракта с хавбеком Горбуновым

Полузащитник Иван Горбунов подписал контракт с «Торпедо», сообщает пресс-служба команды.

Соглашение игрока с московской командой рассчитано на три сезона.

Ранее 28-летний хавбек выступал за «Рубин», «Пари НН», «Армавир», «Сочи», «Ротор» и другие клубы.

В сезоне-2022/23 он сыграл 23 матча за «Рубин», забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.