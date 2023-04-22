Игроки «Уфы» перед игрой с «Родиной» заселятся в хостел и будут питаться за свой счет
Игроки «Уфы» перед выездным матчем 30-го тура ФНЛ против «Родины» заселятся в хостел, сообщает журналист Иван Карпов.
По сведениям источника, такое решение приняло руководство клуба. Также все игроки будут питаться за свой счет. Сейчас команда находится в гостинице Калининграда и готовится к матчу с «Балтикой».
Также сообщается, что гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов может покинуть клуб по окончании сезона.
На данный момент «Уфа» с 25 очками занимает 16-е место в турнирной таблице и находится в зоне вылета.
Источник: https://t.me/karpinside/27909
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|27
|14
|12
|1
|46-23
|54
|
2
|Рубин
|28
|14
|11
|3
|43-24
|53
|
3
|Алания
|27
|12
|9
|6
|43-30
|45
|
4
|Енисей
|27
|11
|12
|4
|35-26
|45
|
5
|Волгарь
|27
|10
|10
|7
|31-25
|40
|
6
|Арсенал
|28
|10
|7
|11
|33-34
|37
|
7
|Динамо Мх
|27
|9
|10
|8
|18-20
|37
|
8
|Шинник
|27
|10
|6
|11
|31-33
|36
|
9
|СКА-Хаб.
|27
|9
|9
|9
|40-33
|36
|
10
|КАМАЗ
|27
|9
|9
|9
|28-27
|36
|
11
|Нефтехимик
|27
|9
|9
|9
|24-24
|36
|
12
|Родина
|27
|9
|8
|10
|29-32
|35
|
13
|Акрон
|27
|7
|14
|6
|28-28
|35
|
14
|Кубань
|27
|8
|7
|12
|30-31
|31
|
15
|Велес
|27
|8
|4
|15
|27-42
|28
|
16
|Уфа
|27
|6
|7
|14
|25-35
|25
|
17
|Волга
|27
|4
|10
|13
|19-36
|22
|
18
|Краснодар-2
|27
|5
|6
|16
|17-44
|21
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|21.04
|19:00
|
Арсенал – Рубин
|0 : 1
|22.04
|09:00
|
СКА-Хаб. – Волга
|- : -
|22.04
|15:00
|
Динамо Мх – Енисей
|- : -
|22.04
|15:00
|
Родина – КАМАЗ
|- : -
|22.04
|16:00
|
Акрон – Нефтехимик
|- : -
|22.04
|16:00
|
Шинник – Алания
|- : -
|22.04
|16:30
|
Волгарь – Велес
|- : -
|22.04
|21:00
|
Балтика – Уфа
|- : -
|23.04
|16:00
|
Краснодар-2 – Кубань
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|10
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|12
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|9
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|25
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|25
|1
|1
|
|
Константин Савичев
Акрон
|25
|1
|9
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