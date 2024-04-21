Игрок «Родины» Сокол рассказал забавную историю про Божовича

Футболист «Родины» Артем Сокол рассказал историю, связанную с тульским «Арсеналом» и бывшим главным тренером команды Миодрагом Божовичем.

«Мы как-то проиграли разгромно «Динамо», а когда я играл в норвежском «Тромсе», то там никто никогда не грустил. Хотя я всегда, идя в раздевалку, думал: «Сейчас все будут угрюмые». Там не праздник, веселье какое-то было прям, но сильно они там не загоняются. Будет следующий матч, все исправим. После этого я также стал относиться и к матчам в России. Всегда пытался держать себя на позитивной волне. В общем, после матча с «Динамо» шел в баню, улыбался, и на встречу шел Божович. Он спросил меня со своим акцентом: «Ты что смеешься-то?» А я ему говорю: «Все же живы!» А он мне: «Молодец! Поэтому будешь играть». Это было очень смешно», — цитирует Сокола Legalbet.

Божович дважды возглавлял тульский «Арсенал». В сезоне-2017/18 команда под его руководством заняла 7-е место в РПЛ. В сезоне-2021/22 «Арсенал» финишировал на последней позиции в чемпионате страны и вылетел из элитного дивизиона.