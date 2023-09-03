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Защитник «Кубани» Жилов об игре с «Химками»: «Ничья на выезде — это движение вперед»

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Защитник «Кубани» Ислам Жилов прокомментировал ничью в матче 8-го тура первой лиги против «Химок» (1:1).

«Тяжелейшая игра, от которой остались двоякие впечатления. С одной стороны, целый тайм мы имели численное преимущество и могли рассчитывать на большее, чем ничья, но с другой при счете 1:1 до перерыва у них были возможности забить. Мы здорово начали игру, создавали моменты, были хорошие подходы к воротам соперника и забили абсолютно логичный гол. Это отличный отрезок с нашей стороны. Правда, после этого почему-то отдали преимущество. Думаю, что ничья на выезде это в любом случае движение вперед. Как чувствовал себя на позиции опорного полузащитника во втором тайме? Нормально. В перерыве нам пришлось внести коррективы. Для меня самое главное играть и приносить пользу команде. Где меня видит тренер, там и буду выкладываться по-максимуму», — сказал Жилов «СЭ».

На 45-й минуте у хозяев с поля был удален Равиль Нетфуллин, на 90+5-й у гостей Ленар Фаттахов.

В следующем туре «Кубань» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» в Нижнекамске 9 сентября.

«Химки» также сыграют на выезде с тульским «Арсеналом». Игра пройдет в понедельник, 11 сентября.

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5
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6
 Торпедо 7 3 2 2 8-7 11
7
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8
 КАМАЗ 7 3 2 2 5-5 11
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