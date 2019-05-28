Игорь Ефремов: "Будем изучать новые требования РПЛ"

Президент Олимп-ФНЛ Игорь Ефремов рассказал о командах, которые получили повышение в классе и покинули первый дивизион, а также о новых участниках лиги.

– Как вы прокомментируете ситуацию, когда "Томь" имела шансы выйти в премьер-лигу напрямую, потом попала в "стыки", а руководитель команды заявляет, что они не готовы к повышению в классе?

– Сегодня губернатор встречался с командой. Что он им сказал? Не выигрывайте стыковые матчи? Поэтому то, что вы озвучили – это ваша версия. Команда потеряла пять ведущих футболистов и не корректно так говорить по отношению к ребятам и болельщикам.

– РПЛ будет активно участвовать в лицензировании клубов. А может ли ФНЛ влиять на инфраструктуру своих клубов, уровень финансирования?

– РПЛ и ФНЛ не первый год участвуют в лицензировании клубов. Сейчас РПЛ ввел дополнительные требования. Мы их изучим, и будем стремиться к этому. А как мы можем влиять? Я же не могу построить всем стадионы как к чемпионату мира. Мы понимаем, что есть устаревшие объекты, например, во Владивостоке, или Тамбове сейчас, остались считанные единицы, но и там не настолько ужасно.

Просто человек привыкает к хорошему и после Волгограда, Нижнего Новгорода, Сочи, тяжело перестроиться. Например, в Хабаровске после премьер-лиги другой стадион. Там козырек строят. Видно, что стадион ухоженный. В Армавире построили новую арену. Примеров много и ФНЛ также в этом участвует.

– Подавали ли заявки на участие те клубы, которые вышли из ПФЛ в ФНЛ?

– Все клубы проходят лицензирование: "Нефтехимик" и московское "Торпедо" сразу получили лицензии, а у "Чайки" и "Текстильщика" нет лицензий. Они приводят критерии в соответствие с требованиями и скоро будет понятно, что получится. (Елена Григорьевская)