Хубулов требует с «Енисея» 10 миллионов рублей

Как стало известно «СЭ», полузащитник Арсен Хубулов в одностороннем порядке требует с «Енисея» 10 миллионов рублей за расторжение контракта. Соответствующее письмо 29-летний хавбек направил на имя директора красноярцев Алексея Ивахова. Кроме того, клуб до сих пор не рассчитался по премиальным выплатам с действующими футболистами за первую часть текущего сезона. Долг составляет порядка 5 миллионов рублей.

В свою очередь, министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев на прошлой неделе дал понять, что финансовые проблемы «Енисея» — вина бывшего директора Дениса Рубцова, который покинул команду в ноябре прошлого года.

«Не допустимы такие ситуации, как возникли в конце года, когда бывший менеджмент футбольного клуба «Енисей» оставил «привет» из долгов в сумме несколько десятков миллионов рублей... Такого не должно быть в принципе, жить профессиональным клубам надо по средствам, не превышая взятые на себя обязательства своих возможностей», — написал Ростовцев на своей странице в Facebook. Отметим, что Рубцов в конце декабря прошлого года стал руководителем «Алании», которая в сезоне-2019/20 борется за выход в ФНЛ в группе «Юг» второго дивизиона.