Владелец «Торпедо» Роман Авдеев? в интервью «СЭ» рассказал, что перед командой поставлена задача выйти в РПЛ.

— Роман Иванович, на ваш взгляд, «Торпедо» стало сильнее по сравнению с прошлым годом?

— Оно точно не стало слабее. Пожалуй, осталось на том же уровне. У команды хватает игроков, ресурсов и бюджета (315 миллионов рублей — прим. К.А.), чтобы решать задачу повышения в классе.

— То есть вы действительно хотите в РПЛ? На этот счет ходит много разговоров. Мол, «Торпедо» не хочет тратить средства на высший дивизион пока не построен стадион.

— Могу официально заявить, что мы хотим в премьер-илгу. Такая задача поставлена. И если кто-то сомневался, то мы даже прописали в контрактах футболистов дополнительные бонусы, если клуб выйдет в РПЛ. Независимо — с 1-2 места или через стыковые матчи. При этом премиальные за победы в отдельных матчах тоже никуда не делись. (Константин Алексеев)

«Торпедо» занимает 7-е место с 22 очками в турнирной таблице ФНЛ.

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