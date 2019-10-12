«Химки» разгромили «Мордовию»
«Химки» в домашнем матче 17-го тура Олимп-ФНЛ разгромили «Мордовию» со счетом 4:0. Команда Андрея Талалаева с 37 очками занимает второе место в таблице. Подмосковная команда на 6 баллов отстает от лидера — «Торпедо».
Олимп — ФНЛ
17-й тур
«Химки» — «Мордовия» (Саранск) — 4:0 (2:0)
Голы: Алиев, 6 (1:0). Корян, 24 (2:0). Алиев, 47 (3:0). Кухарчук, 74 (4:0).
«Химки»: Лантратов, Почивалин, Данилкин, Филин (А.П.Смирнов, 85), Тихий, Полярус (Кухарчук, 62), Скворцов (Барков, 62), Корян, Нетфуллин (Мишуков, 69), Трошечкин, Алиев (Евдокимов, 79).
«Мордовия» (Саранск): О.В.Смирнов, Климов, Хрипков, Ятченко (Калиханов, 74), Юсупов, Орлов (Мухаметшин, 60), Соболев (Федак, 67), Навлетов, Адаев, Поярков, Ермаков (Бояркин, 71).
Предупреждения: Навлетов, 7. Адаев, 7. Нетфуллин, 20. Юсупов, 27.
Судья: Еськов (Москва).
12 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2019-2020/?from=header-main-menu