«Химки» разгромили «Мордовию»

«Химки» в домашнем матче 17-го тура Олимп-ФНЛ разгромили «Мордовию» со счетом 4:0. Команда Андрея Талалаева с 37 очками занимает второе место в таблице. Подмосковная команда на 6 баллов отстает от лидера — «Торпедо».

Олимп — ФНЛ

17-й тур

«Химки» — «Мордовия» (Саранск) — 4:0 (2:0)

Голы: Алиев, 6 (1:0). Корян, 24 (2:0). Алиев, 47 (3:0). Кухарчук, 74 (4:0).

«Химки»: Лантратов, Почивалин, Данилкин, Филин (А.П.Смирнов, 85), Тихий, Полярус (Кухарчук, 62), Скворцов (Барков, 62), Корян, Нетфуллин (Мишуков, 69), Трошечкин, Алиев (Евдокимов, 79).

«Мордовия» (Саранск): О.В.Смирнов, Климов, Хрипков, Ятченко (Калиханов, 74), Юсупов, Орлов (Мухаметшин, 60), Соболев (Федак, 67), Навлетов, Адаев, Поярков, Ермаков (Бояркин, 71).

Предупреждения: Навлетов, 7. Адаев, 7. Нетфуллин, 20. Юсупов, 27.

Судья: Еськов (Москва).

12 октября. Химки. Стадион «Арена Химки».