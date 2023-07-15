«Химки» продлили контракт со Скворцовым

«Химки» объявили на официальном сайте о продлении контракта с защитником Львом Скворцовым. Новое соглашение с игроком сборной Казахстана рассчитано на 2 года.

Футболист присоединился к подмосковному клубу в начале 2023 года. До этого он играл только в Казахстане.

В прошлом сезоне 23-летний футболист провел за «Химки» 8 матчей и не отметился результативными действиями.