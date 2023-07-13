«Химки» договорились с Кириллом Панченко

Полузащитник Кирилл Панченко продолжит карьеру в «Химках». Как сообщает Metaratings.ru,12 июля подмосковный клуб достиг договоренности с 33-летним игроком.

В прошедшем сезоне Панченко играл за «Арсенал». Он забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах.

Ранее футболист также выступал за «Пари НН», «Мордовию», «Томь», ЦСКА, «Динамо» и «Тамбов».