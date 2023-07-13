«Химки» объявили о подписании контракта с Панченко

«Химки» на официальном сайте объявили о подписании контракта с нападающим Кириллом Панченко.

Соглашение 33-летнего футболиста с подмосковным клубом подписано по схеме «2+1».

В прошедшем сезоне Панченко играл за тульский «Арсенал». Он забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 32 матчах.

Ранее футболист также выступал за «Пари НН», «Мордовию», «Томь», ЦСКА, «Динамо» и «Тамбов».