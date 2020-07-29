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Губернатор Самарской области призвал сменить руководство «Крыльев Советов»

13:56

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о ситуации с «Крыльями Советов». Самарцы следующий сезон проведут в ФНЛ.

— Нам надо и руководство клуба менять, потому что они взяли на себя обязательства, — сказал Азаров в видео в своем Instagram. — Какую они нам задачу ставили? 10-е место. В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, которая перед ними ставилась, не справилось со своими обязательствами перед болельщиками. Значит, надо их освобождать от занимаемых должностей.

Деньги на клуб тратить в таком объеме не будем, направим на массовый спорт. Сейчас нового тренера взяли — Игоря Осинькина, он работал в нашей академии Коноплева, у него есть ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что он будет опираться на молодых ребят, потому что, не имея местного костяка, говорить о том, что у нас будет нормальный клуб, невозможно. Легионеры приехали и уехали, ничего их здесь не держит, вылетели, новый клуб найдут.

Во время проверки ремонта дорог ко мне подошёл детский тренер по футболу с вопросом про ситуацию с @fckssamara. Люди болеют и переживают за команду, в том числе и вы меня здесь также спрашивали про клуб. Поэтому не могу оставить ситуацию без внимания. В регионе достаточно других дел, требующих моего участия, — ремонт и строительство дорог, поддержка бизнеса, обращения граждан... Тем не менее в начале августа проведу расширенное совещание и приглашаю к обсуждению представителей общественности. Считаю правильным, что решать дальнейшее развитие команды нам нужно вместе.

Публикация от Дмитрии? Азаров (@azarov.life)

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