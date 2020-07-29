Губернатор Самарской области призвал сменить руководство «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поделился мнением о ситуации с «Крыльями Советов». Самарцы следующий сезон проведут в ФНЛ.

— Нам надо и руководство клуба менять, потому что они взяли на себя обязательства, — сказал Азаров в видео в своем Instagram. — Какую они нам задачу ставили? 10-е место. В итоге вылетели. Руководство клуба не справилось с задачей, которая перед ними ставилась, не справилось со своими обязательствами перед болельщиками. Значит, надо их освобождать от занимаемых должностей.

Деньги на клуб тратить в таком объеме не будем, направим на массовый спорт. Сейчас нового тренера взяли — Игоря Осинькина, он работал в нашей академии Коноплева, у него есть ребята, которые достигли уровня сборной России. Надеюсь, что он будет опираться на молодых ребят, потому что, не имея местного костяка, говорить о том, что у нас будет нормальный клуб, невозможно. Легионеры приехали и уехали, ничего их здесь не держит, вылетели, новый клуб найдут.