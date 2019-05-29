Губернатор Калининградской области заявил, что в "Балтике" никто ничего не воровал

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов призвал болельщиков болеть за "Балтику".

– В "Балтику" не надо верить, или не верить, – приводит Caravan.su слова Алиханова. – За нее надо болеть. Меня убивают болельщики, которые обвиняют этого тренера, того тренера… Предыдущего гендиректора… Подождите, при предыдущем гендиректоре они стали пятыми! За что вы его ругаете? Потому что отдельные СМИ писали о каких-то там финансовых махинациях?

Я, конечно, прошу прощения у своих коллег, Следственного комитета и всех остальных, но я говорил, что не надо возбуждать дело. Мы нашли средства. Не нашли вне бюджета, погасили из бюджета. Не надо возбуждать. Заплатили, а дело возбудили спустя два дня после этого. Если кому-то таким образом нужно было поправить свою статистику, он ее поправил. При этом сделали такой информационный вброс.

Никто ничего не воровал! Другой вопрос, что в клубе были отдельные игроки, которые не должны были столько получать. Но мы с этим покончили. Самых дорогих уволили, некоторым снизили зарплату. Сейчас зарплатный бюджет 270-300 млн рублей. Это 50 процентов средства бюджета, вторая половина – внебюджетные.

Вот что интересно: никто даже не упоминает, что сейчас на детский футбол мы тратим порядка 25 млн рублей из регионального бюджета. Это в пять раз больше, чем раньше. Но об этом почему-то молчат. Почему? Потому что об этом никто не прочитает. Думаю, теперь прочитают и узнают. Пусть это считается нашим анонсом. Авансом для следующих публикаций. Они коснутся именно развития детского футбола в Янтарном крае.

В декабре руководство "Балтики" выплатило все долги перед игроками команды.