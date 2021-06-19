«Акрон» подписал контракт с защитником «Урала» Чистяковым
22:20
Защитник системы «Урала» Никита Чистяков стал футболистом «Акрона».
20-летний игрок находился с командой Олимп — ФНЛ на сборе в Подмосковье и успешно прошел просмотр, сообщает сайт клуба.
Арендное соглашение с Чистяковым рассчитано на один сезон.
В прошедшем сезоне футболист провел 23 матча за «Урал-2» в ПФЛ, забив один мяч.
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