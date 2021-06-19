«Акрон» подписал контракт с защитником «Урала» Чистяковым

Защитник системы «Урала» Никита Чистяков стал футболистом «Акрона».

20-летний игрок находился с командой Олимп — ФНЛ на сборе в Подмосковье и успешно прошел просмотр, сообщает сайт клуба.

?? «Акрон» арендовал защитника «Урала»



Очередным новобранцем тольяттинцев стал 20-летний игрок «шмелей».https://t.co/23v1B5pbwy pic.twitter.com/GeLSKMlku2 — ФК «Акрон» (@fcakron) June 19, 2021

Арендное соглашение с Чистяковым рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне футболист провел 23 матча за «Урал-2» в ПФЛ, забив один мяч.