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«Акрон» подписал контракт с защитником «Урала» Чистяковым

22:20
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Защитник системы «Урала» Никита Чистяков стал футболистом «Акрона».

20-летний игрок находился с командой Олимп — ФНЛ на сборе в Подмосковье и успешно прошел просмотр, сообщает сайт клуба.

Арендное соглашение с Чистяковым рассчитано на один сезон.

В прошедшем сезоне футболист провел 23 матча за «Урал-2» в ПФЛ, забив один мяч.

Дополнительная информация:

https://fcakron.ru/

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