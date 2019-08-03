Гол Муллина принес "Ротору" победу над "Краснодаром-2"

"Краснодар-2" проиграл "Ротору" (0:1) в матче 6-го тура Олимп-ФНЛ. В составе волгоградской команды единственный гол на 35-й минуте встречи отличился нападающий Камиль Муллин.

Муллин ранее выступал за "Локомотив" и "Рубин".

"Ротор" занимает 4-е место в турнирной таблице ФНЛ с 13 очками после 6 туров. "Краснодар-2" - 12-я строчка и 5 баллов.

Олимп - ФНЛ

6-й тур

"Краснодар-2" (Краснодар) - "Ротор" (Волгоград) - 0:1 (0:1)

Гол: Муллин, 35.

"Краснодар-2" (Краснодар): Адамов, Таранов, Мартынов (Бородин, 41), Марков, Ивашин, Мацукатов, Кайю, Уткин (Жигулев, 73), Воротников (Сабуа, 46), Сергеев (Сперцян, 60), Онугха (Кутовой, 68).

"Ротор" (Волгоград): Нестеренко, Пискунов, Хомуха, Ненахов, Байрыев, Султонов (Алейник, 71), Шарипов (Лобкарев, 71), Горбунов (Янушковский, 73), Фатуллаев, Булия (Николаев, 79), Муллин.

Предупреждения: Булия, 18. Муллин, 45. Кайю, 66. Мацукатов, 77. Сперцян, 90. Алейник, 90+1.

Судья: Вилков (Нижний Новгород).

3 августа. Краснодар. Стадион "ЦПР ФК Краснодар".