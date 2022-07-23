Главный тренер «Уфы» Томаров заявил, что недоволен реализацией моментов

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал победу в матче 2-го тура первой лиги против «Волги» (2:1).

«В первую очередь доволен результатом, на данном этапе это более важный момент. Качеством игры, тренер редко, когда бывает доволен, тем более, когда такие валидольные игры, есть над чем работать в обороне и в атаке. Много создаем — это радует, но пока не можем реализовать все моменты, которые у нас есть. Ну и пропускаем, что не может радовать. Работы очень много впереди», — приводит слова Томарова пресс-служба «Уфы».

В следующем туре башкирский клуб сыграет с «Рубином». «Волга» проведет матч против «Нефтехимика». Обе игры пройдут 31 июля.