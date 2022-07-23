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Сегодня, 18:26

Главный тренер «Уфы» Томаров заявил, что недоволен реализацией моментов

Алексей Еремин
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Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров прокомментировал победу в матче 2-го тура первой лиги против «Волги» (2:1).

«В первую очередь доволен результатом, на данном этапе это более важный момент. Качеством игры, тренер редко, когда бывает доволен, тем более, когда такие валидольные игры, есть над чем работать в обороне и в атаке. Много создаем — это радует, но пока не можем реализовать все моменты, которые у нас есть. Ну и пропускаем, что не может радовать. Работы очень много впереди», — приводит слова Томарова пресс-служба «Уфы».

В следующем туре башкирский клуб сыграет с «Рубином». «Волга» проведет матч против «Нефтехимика». Обе игры пройдут 31 июля.

Источник: http://www.fcufa.pro/news-new/sergej-tomarov-spasibo-bolelshchikam-chto-prishli-podderzhat-komandu-segodnya-ikh-bylo-ochen-slyshno

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар
Спартак

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
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Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
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Первая лига
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Уфа
Сергей Томаров
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