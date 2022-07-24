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Сегодня, 14:56

«Рубин» в большинстве не смог уйти от поражения в матче с «Енисеем»

«Рубин» проиграл «Енисею» в матче 2-го тура Первой лиги
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
24 июля. Красноярск. «Енисей» — «Рубин».
Фото ФК «Рубин»

«Енисей» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 2-го тура Первой лиги — 3:2.

В составе хозяев отличились Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков и Евгений Воронин, у гостей забили Солтмурад Бакаев и Дмитрий Кабутов.

«Енисей» завершил матч в меньшинстве: на 90-й минуте Вячеслав Бардыбахин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» с 4 очками вышел на первое место в таблице Первой лиги. «Рубин» потерпел первое поражение после вылета в Первую лигу из ФНЛ и занимает четвертую строчку в таблице с 3 очками.

В следующем туре «Енисей» встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск), а «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск).

Россия. ФНЛ. 2-й тур
24 июл, 13:00. Арена Енисей (Красноярск)
Енисей
3:2
Рубин
Голы
Бардыбахин, 17 (1:0), Глушков, 27 (2:0), Бакаев, 33 (2:1), Кабутов, 55 (2:2), Воронин, 66 (3:2)
Енисей
Антипин Кичин Масловский Бардыбахин Феррейра Арустамян Глушков (Молтенинов, 83) Иванов (Самойлов, 85) Воронин (Ломакин, 71) Ланин Канаплин Окладников
Рубин
Дюпин Мартынович Грицаенко Бакаев (Чуперка, 71) Апшацев (Косарев, 81) Иванов (Саплинов, 71) Зотов Кабутов Самошников Фамейе Муллин
Предупреждения
Воронин 61’, Бардыбахин 79’  - 
Удаления
Бардыбахин 89’ (вторая ж.к)
Судьи
Турбин (Дмитров)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ2 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
Футбол
ФК Енисей
ФК Рубин (Казань)
7
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