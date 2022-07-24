«Рубин» в большинстве не смог уйти от поражения в матче с «Енисеем»

«Енисей» на своем поле обыграл «Рубин» в матче 2-го тура Первой лиги — 3:2.

В составе хозяев отличились Вячеслав Бардыбахин, Никита Глушков и Евгений Воронин, у гостей забили Солтмурад Бакаев и Дмитрий Кабутов.

«Енисей» завершил матч в меньшинстве: на 90-й минуте Вячеслав Бардыбахин получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

«Енисей» с 4 очками вышел на первое место в таблице Первой лиги. «Рубин» потерпел первое поражение после вылета в Первую лигу из ФНЛ и занимает четвертую строчку в таблице с 3 очками.

В следующем туре «Енисей» встретится с «Аланией» на выезде (31 июля, 18.00 мск), а «Рубин» примет на своем поле «Уфу» (1 августа, 18.00 мск).