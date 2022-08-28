Игнашевич ответил на вопрос о возможном уходе Лазарева из «Балтики» в клуб РПЛ

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу над «Акроном» (3:1) в матче 7-го тура Первой лиги и ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Владислава Лазарева.

— Поздравляю болельщиков и команду с победой. Очень приятно работать с игроками, у которых такой крепкий характер и такое высокое мастерство. Голы были сегодня красивые, — приводит слова Игнашевича Metaratings.ru.

— В чем секрет 20-летнего Лазарева, который забил в четвертой игре подряд, и есть ли риск, что клубу не удастся удержать его от ухода на повышение в Российскую премьер-лигу?

— Риск есть всегда. В этой лиге в любой момент игрок может уйти на повышение. Лазарев работает очень много. Мы ему об этом говорим, во многих случаях его приходится даже останавливать. Это хороший пример для всех молодых футболистов. Еще один важный момент в его возрасте, он не играет по 90 минут. Владислав на правильном пути. Думаю, все будет хорошо.

— Уделяли ли внимание тому, что дома у вас было три победы, а в гостях до встречи с «Акроном» — ни одной?

— Нет, не уделяли этому внимание. Единственное — мы понимали, что после двух игр с 4-4-2 «Акрон», скорее всего, перестроится на 3-4-3. Виталий Панов в этой схеме силен. Думаю, если он оставит ее и продолжит работать, это будет правильный путь.

— По какой причине в заявку не попадает перешедший летом в команду Гогричиани?

— Он заболел, температура.

В нынешнем сезоне 20-летний Лазарев забил четыре мяча в шести матчах за калининградцев в Первой лиге. Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

После семи туров Первой лиги «Балтика» набрала 14 очков и занимает второе место в турнирной таблице.