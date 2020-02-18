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Генеральный директор «Химок» прокомментировал слухи о своей отставке

17:16
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Генеральный директор «Химок» Василий Иванов прокомментировал для «СЭ» информацию, которая появляется о клубе в различных СМИ.

В частности, говорилось, что Иванов может покинуть свой пост, главного тренера Сергея Юрана вызвали на разговор в Москву, а «Химки» могут стать фарм-клубом тульского «Арсенала».

— Могу сказать, что Юрана в Москву никто не вызывал, а по поводу фарм-клуба вообще впервые услышал. Мы продолжаем работать в штатном режиме. И я — в том числе, — заметил Иванов. (Константин Алексеев)

Юран прокомментировал информацию о смене руководства в «Химках»

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