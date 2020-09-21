Генеральный директор «Енисея»: «Тарханов не принял окончательного решения. Хотим, чтобы он продолжил работать с нами»

Генеральный директор «Енисея» Алексей Ивахов в разговоре с «СЭ» прокомментировал заявление главного тренера команды Александра Тарханова о том, что он намерен в ближайшее время покинуть клуб и возглавить болгарскую «Славию». Свой уход специалист объяснил безразличием к клубу со стороны властей и спонсоров.

— Александр Федорович еще не принял окончательного решения, комментировать его интервью было бы не совсем корректно, — заявил «СЭ» Ивахов. — Нам, клубу, команде и всем специалистам «Енисея» хочется продолжать работать вместе с ним. Это тот тренер, с которым мы стали увереннее и сильнее в спортивном плане. Благодарен, что он в свое время принял предложение и приехал в Красноярск, дал нам возможность показать болельщикам качественный и хороший футбол. Очень хочется, чтобы он остался у руля команды.

С властью мы поддерживаем диалог. У нас состоялся разговор с губернатором Красноярского края Александром Викторовичем Уссом, который в курсе всех наших непростых моментов. Он выразил свою поддержку и участие в жизни клуба. О каком-то бы ни было безразличии к региональному футболу, конечно, речи быть не может.

Уверен, что в ближайшее время все встанет на свои места. Эта ситуация всех нас сплотит. Ребята выйдут на поле и будут вновь играть (команда находится на карантине после вспышки коронавируса — «СЭ»). Докажут свой профессионализм, покажут желание побеждать и реализуют это в спортивный результат. Независимо от того, что происходит в околофутбольном пространстве, у нас одна задача — побеждать на поле. С нетерпением ждем 28-го сентября. Мы предварительно договорились с футбольном клубом «Краснодар-2» о переносе матча на это число. 28-е — это то дата, когда мы сможем выйти из изоляции и играть в футбол, чего мы очень хотим. (Севастиан Терлецкий)