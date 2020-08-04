Гендиректор «Крыльев» объяснил вылет в ФНЛ уходом игроков. Губернатор жестко ответил

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу ситуации и перспектив «Крыльев Советов». В нем, в числе прочих, приняли участие глава совета директоров клуба Александр Фетисов и гендиректор Виталий Шашков. Самарцы по итогам сезона-2019/20 вылетели в ФНЛ.

— Сейчас в клубе происходит перезагрузка, — приводит слова Фетисова молодежный министр спорта региона Анна Гончарова в Twitter. — Клуб обеспечен всеми условиями: финансами, замечательным стадионом. За последние годы была погашена задолженность на 300 миллионов рублей. С сезона-2019/20 клуб не наращивает долги.

— Результат сезона не устроил никого, — подчеркнул Виталий Шашков. — Ни болельщиков, ни клуб. Сыграл немаловажную роль тот факт, что из команды ушли многие футболисты.

— Если они нужны были клубу, так сохранили бы! Ну чего вы мне сейчас это рассказываете? — ответил Азаров. — «Ушли они». Ну ушли, ушли. Вы прослушали? Это было решение клуба, решение совета, решение тренера. Ну и чего вы нам сейчас про это говорите?

— У клуба должна появиться миссия, — добавил губернатор. — И при формировании этой миссии нужно приглашать болельщиков. На мой взгляд, там должно быть отмечено, что клуб существует для болельщиков, а играть должны наши воспитанники.

Доля внебюджетного финансирования клуба увеличилась. Необходимо сохранить эту тенденцию. Также нужно рассмотреть вопрос установления лимита на игру местных воспитанников в матчах: наши ребята должны быть на поле.