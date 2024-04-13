Газизов о назначении Бердыева советником президента: «Будет отвечать за детско-юношеский футбол»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост советника президента команды.

«Бердыев будет отвечать за направление, связанное с развитие детско-юношеского футбола. Работа с основной командой? Если будет у него желание, то двери всегда открыты. Мы всегда прислушиваемся. Всегда будем брать на вооружение его советы и опыт. Но пока в направлении детского футбола», — сказал Газизов «СЭ».

В субботу, 13 апреля, махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева на пост советника президента. 71-летний специалист возглавлял дагестанский клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.