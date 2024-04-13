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Сегодня, 13:19

Газизов о назначении Бердыева советником президента: «Будет отвечать за детско-юношеский футбол»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Курбана Бердыева на пост советника президента команды.

«Бердыев будет отвечать за направление, связанное с развитие детско-юношеского футбола. Работа с основной командой? Если будет у него желание, то двери всегда открыты. Мы всегда прислушиваемся. Всегда будем брать на вооружение его советы и опыт. Но пока в направлении детского футбола», — сказал Газизов «СЭ».

В субботу, 13 апреля, махачкалинское «Динамо» объявило о назначении Бердыева на пост советника президента. 71-летний специалист возглавлял дагестанский клуб с июля 2023 года по февраль 2024-го.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав 44 очка в 25 матчах.

Первая лига
ФК Динамо (Махачкала)
Курбан Бердыев
Шамиль Газизов
5
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Бердыев стал советником президента махачкалинского «Динамо»

Агент Волкова рассказал об интересе к защитнику «Химок»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Химки 25 13 6 6 40-29 45
2
 Акрон 25 13 6 6 35-21 45
3
 Динамо Мх 25 13 5 7 26-14 44
4
 Арсенал 25 10 11 4 30-18 41
5
 Родина 25 11 8 6 39-21 41
6
 Тюмень 25 10 7 8 28-23 37
7
 Нефтехимик 25 10 7 8 25-22 37
8
 Алания 26 9 10 7 30-34 37
9
 Енисей 26 11 3 12 45-35 36
10
 СКА-Хаб. 25 8 7 10 25-28 31
11
 Торпедо 25 8 7 10 21-25 31
12
 Шинник 25 8 7 10 29-36 31
13
 Черноморец 25 7 9 9 26-29 30
14
 КАМАЗ 25 7 9 9 23-26 30
15
 Ленинградец 25 6 8 11 19-31 26
16
 Сокол 25 6 7 12 21-41 25
17
 Кубань 25 5 7 13 18-33 22
18
 Волгарь 25 4 10 11 20-34 22
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
13.04 09:00
Енисей – Алания
 4 : 1
13.04 16:00
Черноморец – Акрон
 - : -
13.04 17:00
Химки – Шинник
 - : -
13.04 17:00
Волгарь – Тюмень
 - : -
14.04 13:30
Сокол – Торпедо
 - : -
14.04 17:00
Арсенал – СКА-Хаб.
 - : -
14.04 19:00
Кубань – КАМАЗ
 - : -
14.04 19:30
Родина – Ленинградец
 - : -
15.04 19:00
Нефтехимик – Динамо Мх
 - : -
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ЖК
Г
Джонатан Окоронкво

Джонатан Окоронкво

Арсенал Т

 13
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 13
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 11
П
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6
Никита Глушков

Никита Глушков

Енисей

 5
Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура

Динамо

 5
И К Ж
Заур Тарба

Заур Тарба

Алания

 21 1 6
Заурбек Плиев

Заурбек Плиев

Родина, Сокол

 12 1 5
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 17 1 3
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