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Сегодня, 14:26

Защитник «Краснодара» Бородин продолжит карьеру в «Торпедо»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Сергей Бородин перейдет в «Торпедо», сообщает Metaratings.ru.

Отмечается, что футболист уже присоединился к московской команде. На данный момент стороны улаживают последние детали перехода. По информации источника, это будет полноценный трансфер, а не аренда.

Во второй части прошедшего сезона Бородин играл за «Бейтар» из Иерусалима на правах аренды. В составе израильского клуба 24-летний защитник провел 17 матчей, в которых сделал 2 голевые передачи.

По итогам сезона-2022/23 автозаводцы заняли последнее место в РПЛ и вылетели в ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-krasnodara-borodin-prisoedinilsya-k-torpedo-261140/
Футбол
ФК Краснодар
ФК Торпедо (Москва)
Сергей Бородин
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 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
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 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
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КАМАЗ – Нефтехимик
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Артур Галоян

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Александр Гаглоев

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КАМАЗ

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Артем Кулишев

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Шинник

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Андрей Савинов

Андрей Савинов

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Марат Бокоев

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