Гаджиев рассказал, что предлагал Семину возглавить махачкалинское «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал о разговоре с Юрием Семиным по поводу должности главного тренера команды.

«Мы поговорили об этом, посмеялись. Он мне говорит: «Муслимыч, давай ты». Я сказал: «Слушай, я когда закончил? А ты совсем недавно чемпионат выиграл». В общем, посмеялись, пошутили», — цитирует Гаджиева «Спорт День за Днем».

Также он отметил, что сам не станет главным тренером «Динамо» до конца сезона.

«Нет, не допускаю ни при каких обстоятельствах, потому что ушло время. Его уже не вернешь. За временем надо успевать, а я думаю, что нужны более молодые и с лучшей энергетикой», — добавил специалист.

Ранее «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера клуба. Однако отмечалось, что 71-летний специалист продолжит готовить команду к весенней части сезона до назначения нового главного тренера.