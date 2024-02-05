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5 февраля, 19:27

Экс-футболист «Торпедо» Юзепчук: «Клотет — нормальный тренер, хотя и были нюансы»

Алина Савинова
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Защитник «Химок» Роман Юзепчук высказался о переходе в подмосковную команду из «Торпедо».

«Чем руководствовался, когда выбирал «Химки»? Да ничем, так получилось. Закончился контракт в «Торпедо», поэтому перебрался в Подмосковье. Других вариантов не было», — приводит Metaratings.ru слова Юзепчука.

Также он ответил на вопрос о работе в «Торпедо» под руководством испанского тренера Жозепа Клотета.

«Не буду ничего негативного говорить о специалисте. Он нормальный тренер, хотя и были свои нюансы», — добавил футболист.

В декабре у Юзепчука закончился срок действия трудового договора с «Торпедо», после чего он подписал контракт с «Химками» по схеме 2,5+1.

В текущем сезоне 26-летний белорус провел за черно-белых 17 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 2 голевыми передачами.

Источник: https://metaratings.ru/news/eks-igrok-torpedo-yuzepchuk-klotet-normalnyi-trener-khotya-i-byli-nyuansy-331145/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
3.03 00:00
Енисей – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
 - : -
3.03 00:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
3.03 00:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 00:00
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Иван Тимошенко

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Ислам Машуков

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