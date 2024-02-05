Экс-футболист «Торпедо» Юзепчук: «Клотет — нормальный тренер, хотя и были нюансы»

Защитник «Химок» Роман Юзепчук высказался о переходе в подмосковную команду из «Торпедо».

«Чем руководствовался, когда выбирал «Химки»? Да ничем, так получилось. Закончился контракт в «Торпедо», поэтому перебрался в Подмосковье. Других вариантов не было», — приводит Metaratings.ru слова Юзепчука.

Также он ответил на вопрос о работе в «Торпедо» под руководством испанского тренера Жозепа Клотета.

«Не буду ничего негативного говорить о специалисте. Он нормальный тренер, хотя и были свои нюансы», — добавил футболист.

В декабре у Юзепчука закончился срок действия трудового договора с «Торпедо», после чего он подписал контракт с «Химками» по схеме 2,5+1.

В текущем сезоне 26-летний белорус провел за черно-белых 17 матчей в Мелбет-Первой лиге, отметившись 2 голевыми передачами.