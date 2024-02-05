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5 февраля, 23:31

Григорян не видит ничего страшного в драке на матче «СКА-Хабаровск» и «Челябинска» в Турции

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «СКА-Хабаровск» Александр Григорян высказался о драке игроков хабаровской команды и «Челябинска» после товарищеского матча на сборах в Турции.

«Ничего страшного в случившемся нет, это значит, что у команды есть характер. Другое дело, будь это довольно частой историей. Тогда можно было бы говорить о том, что где-то хромает дисциплина. Но как разовое явление... Мне даже приятно, в последние два года команда славится тем, что у нее есть интересный рисунок игры, контроль мяча, но ей как раз таки не хватало характера, но, если сегодня произошел такой случай, это говорит о том, что он появляется», — цитирует Григоряна RT.

Инцидент произошел 5 февраля в турецкой Анталье. Матч завершился со счетом 4:3 в пользу «Челябинска». После финального свистка началась массовая потасовка, одним из инициаторов которой был игрок «СКА-Хабаровска» Саид Алиев.

Источник: RT
Футбол
ФК СКА-Хабаровск
Александр Григорян
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