Гаджиев: «Интервью арбитров после матчей вызовут дополнительный интерес у зрителя»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил, что ему нравится идея с интервью после матча от арбитров.

«Это правильное решение. Они ссылаются на то, что сразу после матча нельзя, а тренеров можно сразу спрашивать? Тренер находится в куда более эмоционально напряженном состоянии. Безусловно, и судьи проводят непростые матчи, им тоже нелегко, но в сравнении с тем, какое напряжение испытывают тренеры, это все-таки разный уровень.

Арбитры должны успевать за временем, успевать за динамикой, от них многое зависит. Мы делаем одно профессиональное дело. Очень важно, чтобы они делали это дело квалифицированно и ответственно. Почему я считаю, что нужно, чтобы они давали флеш-интервью? Это вызывает не меньший интерес и дискуссии, чем кто и как сыграл. Это вызовет дополнительный интерес у зрителя», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.