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23 февраля, 06:18

Гаджиев: «Интервью арбитров после матчей вызовут дополнительный интерес у зрителя»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отметил, что ему нравится идея с интервью после матча от арбитров.

«Это правильное решение. Они ссылаются на то, что сразу после матча нельзя, а тренеров можно сразу спрашивать? Тренер находится в куда более эмоционально напряженном состоянии. Безусловно, и судьи проводят непростые матчи, им тоже нелегко, но в сравнении с тем, какое напряжение испытывают тренеры, это все-таки разный уровень.

Арбитры должны успевать за временем, успевать за динамикой, от них многое зависит. Мы делаем одно профессиональное дело. Очень важно, чтобы они делали это дело квалифицированно и ответственно. Почему я считаю, что нужно, чтобы они давали флеш-интервью? Это вызывает не меньший интерес и дискуссии, чем кто и как сыграл. Это вызовет дополнительный интерес у зрителя», — цитирует Metaratings.ru Гаджиева.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhiev-intervyu-arbitrov-pravilnoe-reshenie-eto-vyzovet-dopolnitelnyi-interes-u-zritelya-336658/
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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2.03 11:30
Енисей – Торпедо
 - : -
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Сокол – Динамо Мх
 - : -
2.03 15:00
Кубань – Шинник
 - : -
2.03 15:00
Ленинградец – КАМАЗ
 - : -
3.03 16:00
Акрон – Родина
 - : -
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Волгарь – СКА-Хаб.
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