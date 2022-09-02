Форвард «Гомеля» Раймонд Адеола перешел в «Родину» из российской первой лиги
21-летний форвард «Гомеля» Раймонд Адеола подписал с «Родиной», которая выступает в российской первой лиге, долгосрочный контракт, сообщает сайт клуба.
Нигерийский футболист начинал профессиональную карьеру в молдавской «Суклее». В 2021 году перешел в белорусский «Гомель», вместе с которым в мае 2022 года выиграл Кубок Белоруссии.
Раймонд — второй по проценту обводок в высшей лиге Белоруссии — его показатель 61%. В текущем сезоне нападающий уже дважды отметился забитыми мячами и отдал три голевые передачи.
Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow
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|14
|
3
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|7
|4
|2
|1
|11-6
|14
|
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|4
|1
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|13
|
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|3
|3
|1
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|12
|
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|3
|3
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|
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|
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|
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|7
|3
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|
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|2
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|8
|
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|8
|2
|2
|4
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|8
|
13
|Кубань
|7
|2
|1
|4
|8-10
|7
|
14
|Краснодар-2
|7
|2
|1
|4
|5-8
|7
|
15
|Велес
|7
|2
|0
|5
|6-11
|6
|
16
|Родина
|7
|1
|3
|3
|6-9
|6
|
17
|Волга
|7
|1
|1
|5
|6-14
|4
|
18
|Акрон
|7
|1
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|5
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30 тур
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34 тур
|2.09
|16:00
|
Уфа – Арсенал
|0 : 2
|4.09
|11:00
|
Енисей – СКА-Хаб.
|- : -
|4.09
|16:00
|
Родина – Краснодар-2
|- : -
|4.09
|17:00
|
КАМАЗ – Балтика
|- : -
|4.09
|17:00
|
Волга – Велес
|- : -
|4.09
|18:00
|
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|4.09
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
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|4.09
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|
Кубань – Волгарь
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|Г
|
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Джоэль Фамейе
Рубин
|5
|
|
Владислав Лазарев
Балтика
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Илья Грузнов
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|П
|
|
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|
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