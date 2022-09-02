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Форвард «Гомеля» Раймонд Адеола перешел в «Родину» из российской первой лиги

Иван Шитик
Корреспондент
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21-летний форвард «Гомеля» Раймонд Адеола подписал с «Родиной», которая выступает в российской первой лиге, долгосрочный контракт, сообщает сайт клуба.

Нигерийский футболист начинал профессиональную карьеру в молдавской «Суклее». В 2021 году перешел в белорусский «Гомель», вместе с которым в мае 2022 года выиграл Кубок Белоруссии.

Раймонд — второй по проценту обводок в высшей лиге Белоруссии — его показатель 61%. В текущем сезоне нападающий уже дважды отметился забитыми мячами и отдал три голевые передачи.

Источник: https://vk.com/fcrodinamoscow
ФК Гомель
ФК Родина
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