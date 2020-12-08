ФНЛ объявила о ребрендинге. Вчера глава лиги подал в отставку
12:22
Футбольная национальная лига представила новый логотип и фирменный стиль, сообщает пресс-служба организации. На эмблеме лиги изображен образ футболиста, играющего головой.
«Мы искренне надеемся, что новый образ ФНЛ, созданный профессионалами, вам понравится и к возобновлению первенства после зимней паузы станет привычным», — говорится в сообщении лиги.
Напомним, что вчера глава ФНЛ Игорь Ефремов объявил на общем собрании, что досрочно покидает свой пост.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю