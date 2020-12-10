ФНЛ показала ролик о лиге ко дню футбола

Пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) опубликовала ролик о турнире в честь всемирного дня футбола.

Видео содержит нарезку лучших моментов из матчей лиги и ее описанием.

«Самая искренняя. Самая жаркая. Самая холодная. Самая многонациональная. Самая протяженная. Самая сложная. Лучшая лига мира (по версии паблика ВГИК)», — говорится в ролике.

Поздравляем со Всемирным днём футбола!



Любите футбол! Смотрите футбол! Играйте в футбол! pic.twitter.com/FEZxk9a3RV — ФНЛ (@FNLeague) December 10, 2020

Ранее Футбольная национальная лига провела ребрендинг, представив новый логотип турнира. В понедельник, 7 декабря глава ФНЛ Игорь Ефремов объявил, что досрочно покидает свой пост.