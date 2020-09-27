«Факел» уступил «Иртышу» из-за автогола

«Факел» проиграл «Иртышу» в выездном матче 12-го тура Олимп-ФНЛ (0:1).

Команда из Воронежа уступила из-за автогола защитника Аслана Дашаева на 14-й минуте встречи. Мяч оказался единственным в матче.

Благодаря победе «Иртыш» опередил «Томь» и поднялся на предпоследнюю, 21-ю строчку турнирной таблицы. На счету омичей 5 очков. «Факел» с 11 очками идет на 16-м месте.

Олимп — ФНЛ

12-й тур

«Иртыш» (Омск) — «Факел» (Воронеж) — 1:0 (1:0)

Гол: Дашаев, 14 — в свои ворота.

«Иртыш» (Омск): Еременко, Шакуро, Мареев, Магадиев, Морозов (Кузнецов, 90+3), Шлеермахер (Тарабанов, 88), Кротов, Киселев, Стеклов (Рукас, 90+5), Аршакян (Жустьев, 55), Третьяков (Гордиенко, 67).

«Факел» (Воронеж): Саутин, Почивалин, Первушин, Соловьев (Петрусев, 72), Дашаев, Земсков, Никитин (Мазуров, 81), Мастерной, Акбашев, Дроздов (Разборов, 87), Григорьев.

Предупреждения: Аршакян, 34. Третьяков, 37. Никитин, 43. Гордиенко, 89.

Судья: Шадыханов (Москва).

27 сентября. Омск. Стадион «МУ СК Красная Звезда».