"Факел" потерял очки с "Чертаново" и остался в зоне вылета

"Факел" сыграл вничью с "Чертаново" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ. Воронежский клуб с 40 очками остался в зоне вылета, столичная команда идет седьмой, в 3 очках от зоны плей-офф.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

36-й тур

"Факел" (Воронеж) - "Чертаново" (Москва) - 1:1 (0:1)

Голы: Цыпченко, 13 (0:1). Молодцов, 46 (1:1).

"Факел": Лантратов, Пройич (Афанасьев, 44), Осипенко, Божин, Цвейба, Русак (Мануковский, 46), Олейников (Джабраилов, 85), Молодцов, Макарчук, Лебеденко, Аршакян (Бирюков, 56).

"Чертаново": Радионов, Паршиков, Бартасевич, Солдатенков, Ежов, Колесниченко (Герчиков, 84), Пруцев, Горшков, Витюгов (Тюменцев, 90+2), Сарвели, Цыпченко (Прудников, 67).

Предупреждения: Лебеденко, 6. Прудников, 71. Паршиков, 72. Бирюков, 89. Мануковский, 90+1.

Удаление: Бирюков, 90 (неспорт. повед., вторая ж.к.).

Судья: Кукуляк (Калуга).

11 мая. Воронеж. Стадион "Центральный стадион профсоюзов".