«Факел» подписал контракт с Максимом Григорьевым
13:20
«Факел» в своем официальном Twitter объявил о подписании контракта с нападающим Максимом Григорьевым. Детали сделки не разглашаются.
Первую часть нынешнего сезона воспитанник «Спартака» провел в курском «Авангарде», сыграл в первенстве Олимп — ФНЛ 21 матч, забил один мяч.
Ранее 29-летний форвард также выступал за «Балтику», «Урал», «Оренбург», «Локомотив» и «Ростов», на его счету четыре матча за сборную России.
Максим Григорьев — в «Факеле»! ?— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) January 7, 2020
?Амплуа: Нападающий
?Дата рождения: 6 июля 1990 года
?Рост — 188 см, вес — 83 кг
?Предыдущий клуб: «Авангард» Курск
Добро пожаловать в команду! ??#ФакелВоронеж #огоньтвоейдуши pic.twitter.com/XOkZYsODco
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