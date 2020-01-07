«Факел» подписал контракт с Максимом Григорьевым

«Факел» в своем официальном Twitter объявил о подписании контракта с нападающим Максимом Григорьевым. Детали сделки не разглашаются.

Первую часть нынешнего сезона воспитанник «Спартака» провел в курском «Авангарде», сыграл в первенстве Олимп — ФНЛ 21 матч, забил один мяч.

Ранее 29-летний форвард также выступал за «Балтику», «Урал», «Оренбург», «Локомотив» и «Ростов», на его счету четыре матча за сборную России.