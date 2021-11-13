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«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на второе место в ФНЛ

18:11
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«Факел» победил «Оренбург» (1:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.

Единственный мяч на 25-й минуте забил Максим Максимов. «Факел» набрал 43 очка и вышел на второе место. «Оренбург» на первом месте, у него 44 очка.

В параллельном матче «Алания» дома уступила «Енисею» (1:2). У хозяев отличился Ислам Машуков. В составе гостей дубль сделал Александр Ломакин. Оба мяча он забил с пенальти.

ФНЛ

22-й тур

«Факел» (Воронеж) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)

Гол: Максимов, 25.

«Факел» (Воронеж): Свинов, Дашаев, Пейчинович, Черов, Мастерной, Магаль, Акбашев (Дмитриев, 85), Шаваев (Шепилов, 86), Мендель, Аппаев (Кулишев, 79), Максимов (Никитин, 69).

«Оренбург»: Гошев, Сиваков (Ойеволе, 75), Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Миронов (Бреев, 46), Ковалев, Титков (Шаболин, 77), Корян (Прудников, 57), Сычевой (Бидловский, 77).

Предупреждения: Аппаев, 32. Эктов, 72. Аюпов, 89. Кулишев, 90+5.

Судья: Кукуян (Сочи).

13 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».

«Алания» (Владикавказ) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (0:1)

Голы: Ломакин, 40 — с пенальти (0:1). Машуков, 57 (1:1). Ломакин, 66 — с пенальти (1:2).

«Алания» (Владикавказ): Томаев, Качмазов (Хабалов, 46. Гурциев, 64), Бутаев, Шавлохов, Магомедов, Хосонов, Цараев, Дав.Кобесов (Эльдарушев, 73), Хадарцев, Гиоргобиани (Хугаев, 30), Хубулов (Машуков, 46).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Масловский, А.Рукас, Т.Рукас, Сухомлинов, Зотов, Ломакин (Феррейра, 90), Самойлов, Раздорских (Канаплин, 60), Окладников (Ланин, 90).

Предупреждения: Бутаев, 22. Хабалов, 58. Хугаев, 65. Самойлов, 68. Марков, 78.

Удаление: Марков, 87.

Судья: Силантьев (Самара).

13 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия
Россия

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90

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