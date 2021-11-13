«Факел» обыграл «Оренбург» и вышел на второе место в ФНЛ
«Факел» победил «Оренбург» (1:0) в матче 22-го тура Олимп-ФНЛ.
Единственный мяч на 25-й минуте забил Максим Максимов. «Факел» набрал 43 очка и вышел на второе место. «Оренбург» на первом месте, у него 44 очка.
В параллельном матче «Алания» дома уступила «Енисею» (1:2). У хозяев отличился Ислам Машуков. В составе гостей дубль сделал Александр Ломакин. Оба мяча он забил с пенальти.
ФНЛ
22-й тур
«Факел» (Воронеж) — «Оренбург» — 1:0 (1:0)
Гол: Максимов, 25.
«Факел» (Воронеж): Свинов, Дашаев, Пейчинович, Черов, Мастерной, Магаль, Акбашев (Дмитриев, 85), Шаваев (Шепилов, 86), Мендель, Аппаев (Кулишев, 79), Максимов (Никитин, 69).
«Оренбург»: Гошев, Сиваков (Ойеволе, 75), Малых, Гойкович, Аюпов, Эктов, Миронов (Бреев, 46), Ковалев, Титков (Шаболин, 77), Корян (Прудников, 57), Сычевой (Бидловский, 77).
Предупреждения: Аппаев, 32. Эктов, 72. Аюпов, 89. Кулишев, 90+5.
Судья: Кукуян (Сочи).
13 ноября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».
«Алания» (Владикавказ) — «Енисей» (Красноярск) — 1:2 (0:1)
Голы: Ломакин, 40 — с пенальти (0:1). Машуков, 57 (1:1). Ломакин, 66 — с пенальти (1:2).
«Алания» (Владикавказ): Томаев, Качмазов (Хабалов, 46. Гурциев, 64), Бутаев, Шавлохов, Магомедов, Хосонов, Цараев, Дав.Кобесов (Эльдарушев, 73), Хадарцев, Гиоргобиани (Хугаев, 30), Хубулов (Машуков, 46).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Марков, Масловский, А.Рукас, Т.Рукас, Сухомлинов, Зотов, Ломакин (Феррейра, 90), Самойлов, Раздорских (Канаплин, 60), Окладников (Ланин, 90).
Предупреждения: Бутаев, 22. Хабалов, 58. Хугаев, 65. Самойлов, 68. Марков, 78.
Удаление: Марков, 87.
Судья: Силантьев (Самара).
13 ноября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю