В «Оренбурге» назвали клеветой слова Прудникова о коррупции в клубе

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин прокомментировал слова Александра Прудникова о коррупции в клубе.

«Не видел слова Прудникова. Все это лабуда! Если говорит такое, то пусть в суде предъявляет, — приводит слова Столыпина «Чемпионат». — Я что ли собирал деньги? Чего ерундой заниматься-то? Это клевета. Такого никогда не было и не будет. Единственная команда, которая вовремя все платила, а теперь оказывается, что еще и деньги какие-то собирала... Ни одной задержки не было. Что он ерунду говорит-то? В команде его не был полсезона, а он деньги отдавал кому-то... Все команды прошел в Премьер-Лиге, а теперь какие-то рассказы рассказывает».

Ранее Прудников в интервью на YouTube-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский» заявил, что в «Оренбурге» надо было платить за попадение в состав.