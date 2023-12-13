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Калешин: «Если «Алания» займет первое место в ФНЛ, то вопрос со стадионом решится сам собой»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Алании» Евгений Калешин прокомментировал свое назначение во владикавказский клуб.

— Это один из самых больших клубов страны, чемпион, — приводит слова Калешина Metaratings.ru. — Если такой большой клуб выбирает тренера, то он обязан пешком идти туда. Наш штаб были не единственными кандидатами, была конкуренция. Оставалось ждать, какое примут решение.

— «Алания», с большой долей вероятности, не успеет достроить стадион...

— Если мы займем первое место, то вопрос со стадионом решится сам собой. Надо просто занять первую строчку, я вижу такой выход.

— Есть информация, что «Алания» может обратно выкупить Абу-Саида Эльдарушева из «Акрона» благодаря опции в контракте.

— Думаю, что разрушать команду неправильно, там уже сложившийся коллектив, все идет хорошо. Такие мысли даже не посещали. У «Алании» очень сильный состав.

— В «Алании» очень большая конкуренция...

— Конечно, перебор игроков — это не всегда хорошо, но конкуренция — это плюс. Если немного посмотреть под другим углом и объяснить игрокам, то возможно, они увидят огромные плюсы для себя и своего развития. Многое зависит от диалога штаба с командой. Наверное, любой человек чувствует искреннее отношение к себе. Надеемся, что на таких основах и построим работу, будем доверять и сражаться друг за друга, — сказал Калешин.

45-летний специалист подписал контракт на 3,5 года. После 20 туров «Алания» с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/kaleshin-esli-takoi-bolshoi-klub-kak-alaniya-vybiraet-trenera-to-on-obyazan-peshkom-idti-tuda-314724/
ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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Евгений Калешин возглавил «Аланию»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо Мх 20 11 4 5 21-10 37
2
 Химки 20 10 6 4 30-20 36
3
 Акрон 20 10 5 5 27-15 35
4
 Тюмень 20 10 5 5 28-17 35
5
 Арсенал 20 9 8 3 26-15 35
6
 Алания 20 8 8 4 24-22 32
7
 Родина 20 7 7 6 30-20 28
8
 Торпедо 20 7 6 7 19-20 27
9
 КАМАЗ 20 6 7 7 19-20 25
10
 Енисей 20 7 3 10 30-29 24
11
 СКА-Хаб. 20 6 6 8 19-22 24
12
 Нефтехимик 20 6 6 8 15-20 24
13
 Шинник 20 6 6 8 25-33 24
14
 Ленинградец 20 6 5 9 16-22 23
15
 Кубань 20 5 5 10 17-26 20
16
 Сокол 20 5 5 10 18-35 20
17
 Волгарь 20 4 7 9 17-26 19
18
 Черноморец 20 3 9 8 17-26 18
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3.03 00:00
Химки – Тюмень
 - : -
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Енисей – Торпедо
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3.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
3.03 00:00
Акрон – Родина
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Волгарь – СКА-Хаб.
 - : -
3.03 00:00
Арсенал – Черноморец
 - : -
3.03 00:00
Кубань – Шинник
 - : -
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