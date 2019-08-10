"Енисей" спасся от поражения в игре с "Нефтехимиком", уступая 0:2

"Енисей" и "Нефтехимик" сыграли вничью в матче 7-го тура Олимп-ФНЛ - 2:2. К 32-й минуте нижнекамцы вели 2:0, но красноярский клуб отыграл два мяча.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

7-й тур

"Енисей" (Красноярск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 2:2 (1:2)

Голы: Уридия, 17 (0:1). Макаров, 32 (0:2). Харитонов, 35 (1:2). Хубулов, 47 - с пенальти (2:2).

"Енисей": Филиппов, Гасанов, Рожков, Гарбуз, Хубулов (Комков, 62), Харитонов, Раздорских (Матвиенко, 70), Савичев, Зотов (Ломакин, 87), Долгов, Саркисов (Е.Иванов, 70).

"Нефтехимик": Исупов, Семенов, Потапов, А.Киреев, Куликов (Кайков, 63), Уридия (Галиакберов, 72), Галиулин, Макаров (Антонов, 83), Соловьев (Петров, 45+1), Ситдиков, Хубаев.

Предупреждения: Хубаев, 13. Соловьев, 42. Антонов, 84.

Удаление: Хубулов, 90+9 (на скамейке запасных).

Судья: Любимов (Санкт-Петербург).

10 августа. Красноярск. Стадион "Центральный".