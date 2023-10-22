«Енисей» — «Сокол»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги
«Енисей» обыграл «Сокол» на своем поле в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:3.
У хозяев сделал дубль Андрей Окладников, по одному голу у Александра Масловского, Александра Ломакина и Никиты Глушкова. У гостей два мяча на счету Данилы Ежкова, еще один гол забил Владлен Бабаев.
«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице с 18 очками, «Сокол» идет 12-м с 19 очками.
В следующем, 16-м туре ФНЛ «Енисей» примет на своем поле «КАМАЗ», а «Сокол» сыграет дома против «Акрона».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Алания
|15
|8
|4
|3
|17-12
|28
|
2
|Динамо Мх
|14
|8
|3
|3
|15-6
|27
|
3
|Тюмень
|15
|7
|5
|3
|20-13
|26
|
4
|Акрон
|14
|7
|3
|4
|17-9
|24
|
5
|Химки
|15
|7
|3
|5
|18-16
|24
|
6
|КАМАЗ
|15
|6
|4
|5
|15-11
|22
|
7
|Арсенал
|15
|5
|7
|3
|17-14
|22
|
8
|Торпедо
|15
|6
|3
|6
|15-15
|21
|
9
|Шинник
|14
|6
|2
|6
|17-20
|20
|
10
|СКА-Хаб.
|15
|5
|4
|6
|16-17
|19
|
11
|Нефтехимик
|15
|5
|4
|6
|14-17
|19
|
12
|Сокол
|15
|5
|4
|6
|17-26
|19
|
13
|Енисей
|15
|5
|3
|7
|22-21
|18
|
14
|Родина
|14
|4
|5
|5
|19-17
|17
|
15
|Черноморец
|15
|3
|8
|4
|14-15
|17
|
16
|Ленинградец
|15
|3
|5
|7
|11-18
|14
|
17
|Кубань
|15
|3
|3
|9
|10-19
|12
|
18
|Волгарь
|15
|2
|6
|7
|12-20
|12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.10
|10:00
|
Енисей – Сокол
|5 : 3
|22.10
|16:00
|
КАМАЗ – Химки
|2 : 0
|22.10
|16:00
|
Волгарь – Алания
|1 : 0
|22.10
|17:00
|
Черноморец – Тюмень
|0 : 1
|22.10
|18:00
|
Арсенал – Кубань
|3 : 1
|22.10
|18:00
|
Ленинградец – Нефтехимик
|1 : 2
|22.10
|19:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|2 : 0
|23.10
|16:30
|
Акрон – Шинник
|- : -
|23.10
|19:30
|
Родина – Динамо Мх
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джонатан Окоронкво
Арсенал Т
|9
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|7
|
|
Ислам Машуков
Алания
|6
|П
|
|
Артем Малахов
Шинник
|4
|
|
Самину Квари Абдуллахи
Динамо
|3
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Алексей Гречкин
Черноморец Н
|13
|1
|2
|
|
Евгений Ставер
Енисей
|14
|1
|2
|
|
Евгений Осипов
Кубань
|10
|1
|1
Новости