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Сегодня, 22:06

«Енисей» — «Сокол»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Енисей» обыграл «Сокол» на своем поле в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:3.

У хозяев сделал дубль Андрей Окладников, по одному голу у Александра Масловского, Александра Ломакина и Никиты Глушкова. У гостей два мяча на счету Данилы Ежкова, еще один гол забил Владлен Бабаев.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице с 18 очками, «Сокол» идет 12-м с 19 очками.

В следующем, 16-м туре ФНЛ «Енисей» примет на своем поле «КАМАЗ», а «Сокол» сыграет дома против «Акрона».

Футбол
Первая лига
ФК Енисей
ФК Сокол (Саратов)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 15 8 4 3 17-12 28
2
 Динамо Мх 14 8 3 3 15-6 27
3
 Тюмень 15 7 5 3 20-13 26
4
 Акрон 14 7 3 4 17-9 24
5
 Химки 15 7 3 5 18-16 24
6
 КАМАЗ 15 6 4 5 15-11 22
7
 Арсенал 15 5 7 3 17-14 22
8
 Торпедо 15 6 3 6 15-15 21
9
 Шинник 14 6 2 6 17-20 20
10
 СКА-Хаб. 15 5 4 6 16-17 19
11
 Нефтехимик 15 5 4 6 14-17 19
12
 Сокол 15 5 4 6 17-26 19
13
 Енисей 15 5 3 7 22-21 18
14
 Родина 14 4 5 5 19-17 17
15
 Черноморец 15 3 8 4 14-15 17
16
 Ленинградец 15 3 5 7 11-18 14
17
 Кубань 15 3 3 9 10-19 12
18
 Волгарь 15 2 6 7 12-20 12
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
22.10 10:00
Енисей – Сокол
 5 : 3
22.10 16:00
КАМАЗ – Химки
 2 : 0
22.10 16:00
Волгарь – Алания
 1 : 0
22.10 17:00
Черноморец – Тюмень
 0 : 1
22.10 18:00
Арсенал – Кубань
 3 : 1
22.10 18:00
Ленинградец – Нефтехимик
 1 : 2
22.10 19:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 2 : 0
23.10 16:30
Акрон – Шинник
 - : -
23.10 19:30
Родина – Динамо Мх
 - : -
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