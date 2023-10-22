«Енисей» — «Сокол»: видеообзор матча Мелбет-Первой лиги

«Енисей» обыграл «Сокол» на своем поле в матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги — 5:3.

У хозяев сделал дубль Андрей Окладников, по одному голу у Александра Масловского, Александра Ломакина и Никиты Глушкова. У гостей два мяча на счету Данилы Ежкова, еще один гол забил Владлен Бабаев.

«Енисей» занимает 13-е место в турнирной таблице с 18 очками, «Сокол» идет 12-м с 19 очками.

В следующем, 16-м туре ФНЛ «Енисей» примет на своем поле «КАМАЗ», а «Сокол» сыграет дома против «Акрона».