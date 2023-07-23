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Шаронов — о матче с «Тюменью»: «Игра разделилась на несколько частей»

Мария Гусева
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Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Тюменью» (2:0) во втором туре первой лиги.

«Главной цели мы добились — заработали три очка, — цитирует пресс-служба клуба Шаронова. — Спасибо болельщикам за поддержку, они пришли в дождливую погоду. Но такая погода лучше, чем жара, которая стояла в городе несколько дней. Игра разделилась на несколько частей. Мы хорошо начали первый отрезок, больше играли в атаке, владели инициативой. Затем мы эту инициативу потеряли — в футболе так бывает. Больше оборонялись и делали это достаточно неплохо в плане организации. Где-то наши игроки теряли позиции, где-то мы теряли мяч. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому в совокупности так сложилось. Мы должны были сыграть по-другому в тех эпизодах».

Хабаровский клуб одержал две победы на старте сезона и набрал 6 очков. «СКА-Хабаровск» лидирует в турнирной таблице. «Тюмень» с 3 очками занимает 7-е место.

В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Соколом» 29 июля. «Тюмень» встретится с «Енисеем» на день позже.

Источник: https://fcska.ru/roman-sharonov-igra-razdelilas-na-neskolko-chastej/
Роман Шаронов
Футбол
Первая лига
ФК СКА-Хабаровск
ФК Тюмень
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«Енисей» дома проиграл «Ленинградцу» в первой лиге
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 И В Н П +/- О
1
 СКА-Хаб. 2 2 0 0 4-0 6
2
 Ленинградец 2 1 1 0 1-0 4
3
 Родина 1 1 0 0 4-0 3
4
 Акрон 1 1 0 0 2-0 3
5
 Торпедо 1 1 0 0 2-0 3
6
 Нефтехимик 1 1 0 0 2-1 3
7
 Тюмень 2 1 0 1 3-3 3
8
 Енисей 2 1 0 1 2-2 3
9
 Алания 1 0 1 0 1-1 1
10
 Черноморец 1 0 1 0 1-1 1
11
 Арсенал 1 0 1 0 0-0 1
12
 Волгарь 1 0 0 1 1-2 0
13
 Кубань 1 0 0 1 1-2 0
14
 Химки 1 0 0 1 1-3 0
15
 КАМАЗ 1 0 0 1 0-2 0
16
 Динамо Мх 1 0 0 1 0-2 0
17
 Шинник 1 0 0 1 0-2 0
18
 Сокол 1 0 0 1 0-4 0
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23.07 10:30
СКА-Хаб. – Тюмень
 2 : 0
23.07 12:00
Енисей – Ленинградец
 0 : 1
23.07 17:00
КАМАЗ – Кубань
 - : -
23.07 18:00
Волгарь – Акрон
 - : -
23.07 18:00
Сокол – Шинник
 - : -
23.07 19:00
Арсенал – Динамо Мх
 - : -
23.07 19:00
Черноморец – Родина
 - : -
24.07 18:00
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