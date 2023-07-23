Шаронов — о матче с «Тюменью»: «Игра разделилась на несколько частей»
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов прокомментировал победу над «Тюменью» (2:0) во втором туре первой лиги.
«Главной цели мы добились — заработали три очка, — цитирует пресс-служба клуба Шаронова. — Спасибо болельщикам за поддержку, они пришли в дождливую погоду. Но такая погода лучше, чем жара, которая стояла в городе несколько дней. Игра разделилась на несколько частей. Мы хорошо начали первый отрезок, больше играли в атаке, владели инициативой. Затем мы эту инициативу потеряли — в футболе так бывает. Больше оборонялись и делали это достаточно неплохо в плане организации. Где-то наши игроки теряли позиции, где-то мы теряли мяч. Сопернику нужно было отыгрываться, поэтому в совокупности так сложилось. Мы должны были сыграть по-другому в тех эпизодах».
Хабаровский клуб одержал две победы на старте сезона и набрал 6 очков. «СКА-Хабаровск» лидирует в турнирной таблице. «Тюмень» с 3 очками занимает 7-е место.
В третьем туре «СКА-Хабаровск» сыграет с «Соколом» 29 июля. «Тюмень» встретится с «Енисеем» на день позже.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|СКА-Хаб.
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
2
|Ленинградец
|2
|1
|1
|0
|1-0
|4
|
3
|Родина
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
4
|Акрон
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
5
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
7
|Тюмень
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Енисей
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|
9
|Алания
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Арсенал
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Волгарь
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
13
|Кубань
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Химки
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Динамо Мх
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
18
|Сокол
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
|23.07
|10:30
|
СКА-Хаб. – Тюмень
|2 : 0
|23.07
|12:00
|
Енисей – Ленинградец
|0 : 1
|23.07
|17:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|23.07
|18:00
|
Волгарь – Акрон
|- : -
|23.07
|18:00
|
Сокол – Шинник
|- : -
|23.07
|19:00
|
Арсенал – Динамо Мх
|- : -
|23.07
|19:00
|
Черноморец – Родина
|- : -
|24.07
|18:00
|
Алания – Нефтехимик
|- : -
|24.07
|19:30
|
Химки – Торпедо
|- : -
|Г
|
|
Антон Килин
Акрон
|2
|
|
Иван Тимошенко
Родина
|2
|
|
Кирилл Никитин
СКА-Хабаровск
|2
|П
|
|
Владислав Галкин
Акрон
|2
|
|
Амур Калмыков
Родина
|1
|
|
Данил Кленкин
Волгарь
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виталий Стежко
Енисей
|2
|0
|2
|
|
Муталип Алибеков
Динамо
|1
|0
|1
|
|
Неманья Анджелкович
Акрон
|1
|0
|1